Emrah Başsan Alanyaspor'la prensipte anlaştı

Galatasaray’da kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Emrah Başsan'ın yeni adresi belli oldu.

Antalyaspor’dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor’a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Fortuna Sittard’da yine kiralık olarak oynamıştı.

Emrah devre arasında gittiği Hollanda 2. Lig ekibinde 15 maçta 7 gol kaydederek başırılı bir performans sergilemişti.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2019 Mayıs ayında sona erecek olan Emrah, yeni sezon öncesinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.