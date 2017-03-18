Beşiktaşlılar'dan 'Bizim için savaş' koreografisi

1 Mustafa Reşit Akçay istifa etti Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2 A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın Finlandiya ve Moldova maçlarının aday kadrosu belli oldu.

3 Emrah Başsan De Graafschap maçında frikikten gol attı G.Saray'ın Hollanda 2. lig takımlarından Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan, De Graafschap maçında mükkemmel bir gol attı.

4 Fernandao sezonu kapattı Konyaspor maçında kolu kırılan Fernandao'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

5 Tayyip Erdoğan: Size UEFA Kupası yakışır Şenol Hocam Olympiakos zaferi sonrası Şenol Güneş'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Umarım kupayı Türkiye’ye getirirsiniz." dedi.

6 Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcular Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, 3 büyüklerin savaş sırasında şehit düşen futbolcularını bir kez daha hatırlayalım...

7 Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

8 Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı Olympiakos maçında Retsos'a kafa atarak takımını yalnız bırakan Aboubakar, küfür ettiği için kendisini tutamadığını söyledi.

9 Galatasaray'da Levent Nazifoğlu krizi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ultrAslan grubuyla gerilim yaşayan Levent Nazifoğlu'nu Trabzonspor kafilesine almadı.