Emrah Başsan De Graafschap maçında frikikten gol attı

Hollanda 2. liginin 31. haftasında Fortuna Sittard ile De Graafschap karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede, sarı-kırmızılı takımdan Fortuna Sittard'a kiralık olarak gönderilen Emrah Başsan mükemmel bir gol attı.
90'A ASTI
Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 24 yaşındaki futbolcu, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda şans bulamadan gönderilen Emrah için haksızlık yapıldığını belirttiler.
İşte o güzel gol: