Sezon başında Antalyaspor'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan Emrah Başsan, Hollanda'da küllerinden doğdu.

Sezonun ilk yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren ve Karadeniz ekibinde 14 maça çıkıp 2 gol, 2 asistle oynayan, Ocak ayında ise Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralanan Emrah, attığı gollerle lige damga vuruyor.

5 GOLÜN 4'ÜNÜ FRİKİKTEN ATTI

Fortuna Sittard formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 gole imzasını attı. Emrah bu gollerin dördünü frikikten ağlara yolladı.

İşte birbirinden güzel goller:

Emrah Başsan frikikten 4 gol attı - İZLE