Emrah Başsan: Galatasaray için Fenerbahçe’yi reddettim

Sezon başında Antalya'dan bedelsiz olarak transfer edilen ancak Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından hiç şans bulamadan önce Çaykur Rize'ye daha sonra da Fortuna Sittard'a kiralanan Emrah Başsan, G.Saray'a transfer hikayesini anlattı.

DÜŞÜNMEDEN G.SARAY'I SEÇTİM

Antalya ile sözleşmesi sona erdiğinde kendisini 6-7 takımın istediğini ancak kendisinin G.Saray'ı seçtiğini ifade eden başarılı futbolcu, AMK'ya şu özel açıklamalarda bulundu:

“G.Saray'a transferim lig sona ermeden iki hafta önce bitmişti. Benim ailemde herkes G.Saraylı. Transferim gerçekleşmeden önce 6-7 kulüp beni istedi. Aralarında F.Bahçe de vardı. Ben de hemen aileme sordum, onların fikri önemliydi. Annem hiç düşünmeden ‘G.Saray'a git' dedi. Ben de G.Saray'ı seçtim. Bazı şeyler paradan maldan mülkten çok daha önemlidir. İlk bonusumla anneme yarım altın almıştım. Ama o altını da bana harcadı. Annem bana hep fedakarlık yaptı. İlginç bir şekilde ligdeki ilk golüm de son golüm de G.Saray'a karşı.”

HOLLANDA BANA ÇOK ŞEY KATTI

"Rize’den ayrıldıktan sonra Türkiye'de oynayarak bir şey yapamayacağımı biliyordum. Farklı bir şey denemek istedim ve Fortuna Sittard'a gittim. Hollanda bana çok şey kattı. Öğrenmenin yaşı yok. Hollanda'da 5 maçta frikik golü attım ve her zaman duran top çalışıyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim her zaman forma rekabetine hazırım. Hollanda'da lig biteli 3 hafta oldu ve sadece 3-4 gün tatil yaptım. Kendimi hazır tutmak için özel çalışmalarımı Emre Tekçe hocam ile yapıyorum.”