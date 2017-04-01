Emre Akbaba Trabzonspor'a çok yakın

Trabzonspor Alanya'nın 10 numarası Emre Akbaba için gün sayıyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavili kulübe genç oyuncu için olumlu yanıt geldi.

İMZAYA ÇOK YAKIN

Emre Akbaba için Galatasaray'ın da nabız yokladığı ancak Alanyalı yöneticilerin, "Gelecek sezon için Trabzon'a söz verdik. Onlarla uzun zamandır görüşüyoruz" dediği öğrenildi. Bu açıklamaların ardından G.Saray devre dışı kaldı. Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde ön protokol yapması bekleniyor.

6 GOL 5 ASİSTİ VAR

Emre Akbaba bu sezon 25 maçta 6 gol, 5 asistilik performans sergileyerek göz doldurdu.