Trabzonsporlu yönetici Emre Aksoy: Biz şike yapmayız

Aksoy, sosyal medyadaki Twitter hesabında yer alan açıklamasında, dün sahalarında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e veda etmesi üzerine bordo-mavili kulüp aleyhine yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

SUÇU BİZE ATAMAZLAR

Ligde 18 takımın olduğunu ve sezonun 34 hafta sürdüğünü belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bir takım şampiyon olur, 3 takım küme düşer. Bunların hiçbiri 1 maçla gerçekleşmez. Uzun bir maraton. Trabzonspor olarak camiamız her daim onuru ve şerefiyle bu ligde mücadelesini sürdürmüştür ve bu duruşundan da asla taviz vermeyecektir. Bir takım, kendi çabalarıyla ligde başarıya ulaşacağı gibi yine kendi hatalarıyla başarısızlığa uğrar. Aksini iddia etmek hedef saptırmaktır. Trabzonspor ne bir takımı küme düşürdü ne de bir başka takımı kümede tuttu. Her takım, 34 maçlık periyottaki emeğinin karşılığını aldı. Evinde Kayserispor ve Adanaspor'u yenemeyeceksin, küme düşünce suçu camiamıza atacaksın. Rizespor'un yöneticileri ve teknik heyeti biz değiliz."





BİZİ KENDİLERİYLE KARIŞTIRMASINLAR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da tepki gösteren Aksoy, şunları aktardı:

"Kendileri alışık olduğu için camiamızı da kendileriyle bir tutan şikenin başkanının açıklamaları, Trabzonspor üzerine kurulan sinsi planlardır. Kendi üzerinden şike damgasını atamayan bir camianın başkanının Trabzonspor'a mesaj vermesi haddi değildir. Kendileriyle karıştırmasınlar. Bir maçlık şikeyle küme düşülmeyeceğini 2010-2011'de şampiyon olmak için bir maçlık şikeyle yetinmeyenlerin iyi bilmesi lazım. Bizi kendileri gibi zannedenler bu işlerin 1 maçla olmayacağını iyi bilir. Allah'a şükür bizim alnımız ak, başımız dik."