Emre: Bayılırken şampiyonduk ayıldım herkes ağlıyor

Fanatik gazetesine konuşan Emre Belözoğlu, 2009-2010 sezonunda kaybedilen travmatik şampiyonluk hakkında konuştu.

Maç sonu sevinç sırasında bayıldığını söyleyen Emre, ''Soyunma odasında ayıldığımda etrafımdaki herkes ağlıyordu'' dedi.

İşte o röportajın bir kısmı:

BAYILIRKEN ŞAMPİYONDUK AYILDIM HERKES AĞLIYOR

“2009-2010 sezonunda yaşadığımız, İnter’de de başıma gelmişti. O son maçla ilgili bir hikayem var; ben sahada bayıldım biliyor musunuz, anlatmış mıydım. ‘Şampiyon olduk’ diye taraftar üzerime atladı ve bayıldım. Soyunma odasına sedyeyle götürdüler. Yeni yeni ayılıyorum ama soyunma odasında anlamadığım bir sessizlik var. Gözlerimi açtım sağımda solumda ağlayan insanlar var. Bir an hâlâ baygınım rüya görüyorum sandım. Niye insanlar ağlasın, şampiyon olmuşuz. Ayıldım dedim ki; siz niye ağlıyorsunuz? Sağımda Guiza ağlıyor, solumda Aziz Başkan çok kötü. Dediler ki; Bursaspor şampiyon oldu. Nasıl Bursaspor şampiyon oldu! Şimdi böyle anlatıyorum da, o zaman ben de hüngür hüngür ağlıyordum. Hayatımda bir travmayı en fazla bir gün yaşarım. Bir gün iki günde atlatırım, ama böyle 5-6 gün yaşadığım travmaların bir tanesi de o sezondur. O yaşadığımızı kolay atlatamadık.”















