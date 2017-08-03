Emre Belözoğlu: 4 büyüklerin taraftarı bizi de tutuyor

Temsilcimiz Başakşehir, Club Brugge'ü 3-3'ün rövanşında 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi.

TARAFTARLARIN İKİNCİ BİR TAKIMI VAR

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu "Bize göre Avrupa'da daha tecrübeli, tarihi olan bir takımı geledik. Bizim de misyonumuz var. Ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyoruz. Avrupa Ligi'ni garantiledik. Bizden duasını eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının ikinci bir takımı var. İnsanlara sempatik geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan da "Biz bir gerçeği ortaya koyduk. Adım adım başarılara ulaştık. Çok gururluyuz. Yöneticilerimizi, hocalarımızı, herkesi tebrik ediyorum. Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Biz bu maçı geçtik. Artık orada kim gelirse, futbol oynayacağız. Kazanır mıyız, kaybeder miyiz, göreceğiz" dedi.