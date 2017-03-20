Emre Belözoğlu: Bize karşı başka oynuyorlar

Beşiktaş'la olan şampiyonluk mücadelesi hakkında soruları yanıtlayan Belözoğlu, Karabükspor karşısında alınan beraberliği de değerlendirdi.

BİZE KARŞI BAŞKA OYNUYORLAR

Şampiyonluk yarışında zorlu bir viraja girdiklerine değinen tecrübeli oyuncu "Biz kazanmak için oynadık. Maç bize de geldi. Hemen hemen her takım bize karşı farklı oynuyor. Büyük takım algısı oluşuyor ligdeki durumdan dolayı. Lig başında böyle bir hedefimiz olmasa da son dönemde bunu dile getiriyoruz.

Beşiktaş şampiyonlukta avantajlı taraf, hata yapmalarını bekliyoruz. Biz de sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Bunun sürekli hale gelmesi gerek. Beşiktaş'a göre az tecrübesi olan bir takımız. İşimiz zor, sonuç ne olursa olsun değerli bir sene bizim için." şeklinde konuştu.