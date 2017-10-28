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Emre Belözoğlu da küfür ederken yakalandı

Beşiktaş-Akhisarspor maçında rakibine küfür ederken yakalanan Emre Belözoğlu'nun ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

Emre Belözoğlu da küfür ederken yakalandı
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Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Başakşehir ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında yaşanan bir olay mücadelenin önüne geçti.

KAMERALARA YAKALANDI

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, kendisine yapılan faulün ardından rakibine o.ç. derken kameralara yakalandı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

TFF NE KARAR VERECEK?

Yaşanan bu olayın ardından gözler, hakeme küfür ettiği için Caner Erkin'e 6 maç ceza veren TFF'ye çevrildi.

TFF'nin görüntülere bakarak nasıl bir karar vereceği merak konusu...

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

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