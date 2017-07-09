Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bırakmak mutlu eder

Sarı-lacivertlilerin, eski kaptanını alabilmek için girişimde bulunduğu konuşulurken, konuyla ilgili konuşan Emre, Başakehir'in izin vermesi durumunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini ifade etti.

TABİİ Kİ GİTMEK İSTERİM

Sabah gazetesinin haberine göre, F.Bahçe'ye dönüş fikri, Emre Belözoğlu'nu da heyecanlandırıyor. Başakşehir'le birlikte Slovenya kampına hareketten açıklamalarda bulunan tecrübeli isim "Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu anda bir transfer durumu söz konusu değil. Bana gelen bir teklif de yok. Ben Başakşehir'in futbolcusuyum. Bu kulübün de geleceğe dair çok ciddi planları var. Çok önemli transferler yapılıyor. Onları yüzüstü bırakıp gitmem doğru olmaz. Ancak iki kulüp yönetimi oturur, anlaşır ve son sözü bana bırakırsa, tabii ki gitmek isterim." şeklinde konuştu.

F.BAHÇE'DE BIRAKMAK MUTLULUK OLUR

Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu dile getiren ve sar-lacivertli formayla futbola veda etmekten gurur duyacağını belirten Belözoğlu "Ben Fenerbahçeliyim. Bunu her yerde söylüyorum. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak benim için büyük mutluluk olur. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için önce Allah'ın sonra da Göksel Başkan'ın (Gümüşdağ) izni olması gerekir. Tekrar söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak bir sezon öncesi kulübümü yüzüstü bırakmak bana yakışmaz." diyerek sözlerini noktaladı.