Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'den teklif aldım

Habertürk'e konuşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den teklif aldığını ilk kez açıkladı.

Futbolculuk olarak değil yöneticilik olarak teklif aldığını söyleyen yıldız futbolcu, ''Futbola devam etmek istediğim için reddettim'' dedi.

İşte Emre'nin sözleri:

TEKLİFİ REDDETTİM

“Fenerbahçe’den ilk ayrıldığımda yöneticilikle alakalı bir teklif olmuştu. Ancak ben daha futbol oynayabileceğimi bildiğim için devam etmek istedim. Gelinen noktada doğru da bir karar aldığımı düşünüyorum."





F.BAHÇE BENİM CAMİAM

"Ama F.Bahçe benim kulübüm, benim camiam. Futbolu bıraktıktan sonra F.Bahçe’de herhangi bir görev almasam da oğlumu ve kızımı alıp Kadıköy’e maç izlemeye gideceğim.”





BİR GÜN GÖREV ALMAK İSTERİM

“Fenerbahçe’yle bağlarımın, ilişkilerimin kopması söz konusu olamaz. Gönül bağımın kopması da söz konusu olamaz. Ama yine de günün birinde hedefler doğrultusunda bir birliktelik inanıyorum ki olacaktır."

"Ama yönetici olarak, ama hoca olarak, ama başka bir konumda... Bunun zamanını tayin etmek, ‘şu gün olacaktır’ demek doğru olmaz. Çünkü ben daha futbol oynamak, Başakşehir’e hizmet etmek istiyorum.”