Emre Belözoğlu Galatasaray taraftarını çıldırttı

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının bitiminde büyük bir mutluluk yaşadı.

GALATASARAY TARAFTARINI KIZDIRDI

Yayıncı kuruluş ekranlarında son düdüğün ardından daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu görüntüye geldi. Emre Belözoğlu'nun maç bitiminde canlı olarak yayınlanan kahkahaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulundular.

Sarı-lacivertliler, maç sonu görüntüleri nedeniyle Emre Belözoğlu'na "Büyüksün kaptan" şeklinde yorumlar yaptılar.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KAHKAHALAR

Başakşehir–Galatasaray maçının sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu’nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü. Mücadele sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmesi açısından çok önemliydi. Başakşehir Galatasaray’ı 4-0 yenerek sarı-kırmızılılara Devler Ligi yolunda büyük darbe vurdu.