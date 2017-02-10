Emre Belözoğlu sportif direktör oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü tamamlandı. Masadaki bir isim çok sürprizdi.

Programda 3. günün ilk konuşmasını ''FC Barcelona Markasını Paraya Çevirmek'' başlığıyla, FC Barcelona'nın eski pazarlama direktörü Esteve Calzada yaptı. Daha sonra, Liverpool, Tottenham gibi Premier Lig kulüplerinde sportif direktörlük yapan Daniel Comolli, ''Sportif Direktörün Premier Lig Kulüplerindeki Rolü'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bu sunumla eğitimin 2.modülü sona erdi. 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı toplam 4 modülden oluşuyor. Programın kalan iki modülü ilerleyen günlerde yapılacak.

EMRE DE KURSA GİDİYOR

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan sertifika programında katılımcılar arasında Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun olması dikkat çekti.

Sportif direktörlük görevi için özellikle Fenerbahçe ile adı anılan Emre Belözoğlu'nun bu konuda sertifika programına katılması bu iddiaları daha da güçlendirdi.