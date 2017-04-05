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Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya tepki - İZLE

Emre Belözoğlu, Akhisar maçında kendisini oyundan çıkaran Abdullah Avcı'ya sert bir dille tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya tepki - İZLE
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Medipol Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu, Akhisar Belediyespor maçında kendisini oyundan alan hocası Abdullah Avcı'ya kızdı.

Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir maçının 86. dakikasında oyundan alınan Emre Belözoğlu, hocası Abdullah Avcı'ya şok bir tepkide bulundu.

EN İYİ ADAMINI OYUNDAN ÇIKARIYORSUN

Saha kenarına gelen Belözoğlu, Avcı'ya yönelik defalarca 'En iyi adamını oyundan çıkarıyorsun.' şeklinde serzenişte bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya tepki - İZLE

ŞİŞEYİ YERE VURARAK KÜFÜR ETTİ

Emre'nin tepkileri yayıncı kuruluşun kameralarına yansırken; tecrübeli futbolcunun bir pozisyonda su şişesini yere vurarak küfür ettiği de görüldü.

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