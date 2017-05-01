Emre Belözoğlu'ndan Metin Tekin'e gönderme

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANIR DEMİŞTİ

"Beşiktaş iyi takım. Sezonun genelinde biz gücümnüzün üzerinde onlara göre mücadele ettik. Yine birçok kişiyi yanıltık, üzdük. Mutluyuz. Ligin en iyi 2 takımının maçıydı. Biz, Beşiktaş'a göre daha konsantreydik. Bu yaşadığımız süreçte takımın duruşu harikaydı. Başkanımıza söz verdik. Onu bu hafta biraz üzdük. Metin hocayı da (Metin Tekin) üzdük. Beşiktaş rahat kazanır demişti."