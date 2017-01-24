Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe’ye karşı oynadığı her maçta olduğu gibi yine Emre ile ilgili polemikler konuşuldu.

Taraftarından büyük sevgi gördüğü eski takımına karşı performansı tartışmalara konu edildi.

Hürriyet gazetesine konuşan tecrübeli futbolcu, kendi performansını beğenmediğini söyledi.

İşte Emre'nin açıklamaları:

Maçtan önce F.Bahçe taraftarının sevgi gösterisi seni etkiledi mi? Etkilemez mi?

''İlk maçta kazandıktan sonra sevinmem onları üzmüştü. Cumartesi günü böyle bir sevgi beklemiyordum. Benim de onlara olan sevgim hiç zaman azalmadı. Gösterdikleri sevgi ve ilgi maç öncesi duygusal anlar yaşamama neden oldu.''





DUYGUSALLIK BİLİNÇ ALTIMI ETKİLEDİ

Peki bu durum maç performansını etkiledi mi?

''Aslında etkilemedi ama kötü oynadım. Fenerbahçe maça iyi hazırlanmıştı. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskı kurdular. Bu da iyi oynamamızı engelledi. Topun bana çarpıp gol olması moralimi çok bozdu. Kötü oynadım. Sadece oyun olarak değil sertlik olarak da kendimi iyi görmedim. Daha agresif olabilirdim. Belki de o duygusallık bilinç altımda performansıma etki etti. Kendi performansımı hiç beğenmedim.''





KAZANMAYA DEVAM ETMELİLER

Fenerbahçe’nin performansını nasıl buldun?

''Çok iyiydiler. Maç boyunca iyi oynamamızı engellediler. Belki de biz takım olarak çok kötüydük.''