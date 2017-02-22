Emre Belözoğlu'ndan samimi açıklamalar

NTV Spor'a konuşan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yenilediği sözleşme dışında Türkiye'deki futbol ortamı ve geçmişle alakalı şunları söyledi:

"HAK ETMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE..."

"Türkiye'de hiç hak etmediğimiz şekilde seviliyoruz, hiç hak etmediğimiz şekilde eleştiriliyoruz. Konsantrasyonu kaybetmek kolay değil. Ben mutluyum. Böyle bir kariyer nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Kulübüm 1 yıl daha sözleşmemi uzattı. Ne kadar futbol için yaşadığımızı irdelemeniz gereken bir dönemdeyim."

"Ben futbolu çok seviyorum. Tatilde bile oğlumla futbol oynuyorum. Oğlum futbol topunu görünce 11-12 yaşında ne hissediyorsam aynı heyecanı hissediyorum. Herkes hayalini kurmuş olduğu mesleği elde edemiyor. Bu anlamda şanslıyım."

"20 YAŞINDAYKEN BÜLENT KORKMAZ'LA DALGA GEÇERDİM"

"Kendime iyi bakıyorum. 20 yaşındayken Bülent Korkmaz ile dalga geçerdim. Saat '22:00'de uyunur mu' diye. Ancak şimdi 36 yaşnda aynı şeyi ben de yapmaya çalışıyorum."

"MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF GELİRSE ONUR DUYARIM"

"Milli takımdan davet olursa şerefle, onurla bundan önce nasıl o formayı giydiysek, bundan sonra da o formayı taşımaya devam ederiz hayırlısıyla."