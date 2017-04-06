Emre: Beni Barcelona'da İstiklal Marşı'yla karşıladılar

Barcelona'ya denenmek için giden Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona antrenörleri tarafından tam not aldı. Emre Demir iki kulübün anlaşması dumunda yaz transfer döneminde La Masia'nın yolunu tutacak.

Ajansspor'a konuşan Emre Demir, kendisine böyle bir şans tanıyan Barcelona kulübüne ve Barcelona'da oynayan milli futbolcumuz Arda Turan'a teşekkür etti.

"BENİ İSTİKLAL MARŞI İLE KARŞILADILAR"

Emre, "İlk gün beni İstiklal Marşı ile karşıladılar. Böyle bir şey beklemiyordum, çok duygulandım. Ordaki arkadaşlık ve dostluk ortamı mükemmeldi, futbol şartları çok iyiydi. Antrenmanları, hocaları ve takım arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyiydi. Arda Turan ağabeyim beni çok iyi karşıladı, uzun süre muhabbet ettik, konuştuk. Benimle ilgili söylediği sözlerden dolayı ona burdan birkez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah devamı gelecek" dedi.

'BARCELONA İLE GÖRÜŞÜLECEK'

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise, "Barcelona kulübünün kendilerini çok iyi bir şekilde ağırladığını ifade etti. Demir, "Emre Barcelona'ya davet edilen ilk Türk futbolcu. Kayseri forması altından 15 dakika izlediler ve hayran kaldılar. Ardından bizi Barcelona'ya davet ettiler. 7 gün boyunca Barcelona'da kaldık. Yapılan testler ve antrenmanlarda Emre'yi beğendiler. Tam not aldı. Artık iş iki kulübün anlaşmasına ve yasal prosedürlere kaldı. Önümüzdeki hafta Kayserispor'dan bir yönetici Barcelona'ya giderek ordaki yöneticilerle görüşecek" sözlerini kullandı.