Emre: Bügünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray

Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, takımın kamp yaptığı Antalya'da açıklamalarda bulundu.

G.SARAY İTİRAFI

Deneyimli futbolcu, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giymesiyle ilgili, "Çocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Galatasaray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'DE OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMEZDİM"

Galatasaray'da futbol hayatını tamamlamış birçok futbolcunun da geçmişte başka takımları tuttuğunu bildiğini ifade eden Emre, şöyle devam etti: "Bizler profesyonel insanlarız. O gün için Galatasaray'ın başarısı için elimden gelen her şeyi yaptım. 4 yıl üst üste şampiyon olduk, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandık. Ben o taraftarın o dönem için sevdiği bir oyuncuydum. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun. Benim için bir sıkıntı yok. Tabi ki insanların futbolu profesyonel meslek olarak görmeyi unutmamaları gerekiyor. O gün itibarıyla ben böyle bir karar vermiş olabilirim, insanlar katılmayabilir ama saygı duymak zorundadırlar. Bir gün Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'de oynayacağım, Fenerbahçe'de oynarken, Başakşehir'de oynayacağım hiç aklıma gelmezdi. İşte kader dediğimiz olay bu."

EMRE'YLE TEK SORU-CEVAP

Tek kelime-cevap:

Futbol: Ailemden sonra gelen şey

Medipol Başakşehir: Kulübüm

Abdullah Avcı: Samimi

Fenerbahçe: Taraftarı olduğum takım

Galatasaray: Ben de çok emeği olan bugünlere gelmeme vesile olan takım

Inter: Çok büyük kulüp

Aziz Yıldırım: Başkana tek kelime yetmez. Fenerbahçe.

Fenerbahçe taraftarı: Vefalı

Fatih Terim: Lider

Arda Turan: Bir şey söyleyeyim de aklında kalsın. Büyük oyuncu

Hagi: Arda kızacak ama daha büyük oyuncu

Alex: O da Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından biri

Aykut Kocaman: Onunla ilgili çok şey var. Birlikte yaşamış olduğumuz çok güzel, bir o kadar da kötü olaylar var. Geç olsa da çok sevdiğim birisi.

Ronaldo: Yanyana oynadığım en yetenekli oyuncu