Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool ile 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Emre Can'ın, İngiliz ekibinin yeni teklifini kabul etmediğini iddia edildi. Bayer Leverkusen'den 2014 yılında 12 milyon euroya transfer edilen Emre Can'ın, Liverpool'un yeni sözleşme teklifini beğenmediği ileri sürüldü.

İKİ KATI MAAŞ İSTİYOR

Daily Mirror'da yer alan haberde; Liverpool'da haftada 35 bin pound kazanan Emre Can'ın maaşını iki kat arttırmak istediği ve kulübün bu isteğe yanaşmadığı belirtildi.

Emre Can'ın sezon sonuna kadar sözleşme uzatmaması durumunda Liverpool'un, sezon başlamadan satmayı düşündüğü kaydedildi. Alman orta saha oyuncusu ile Juventus, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Hoffenheim gibi kulüplerinde ilgilendiği ortaya atıldı.

Liverpool'da bu sezon 29 maça çıkan Emre Can, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.