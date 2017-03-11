Emre Çolak: Arda abiyle karşılaşmak güzel olacak

Emre Çolak, La Liga'nın 27. haftasında milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu yaşamasına rağmen sergilediği performansla İspanyol futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Emre, kendisini göstermek adına Barcelona maçının iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

İNŞALLAH PUAN ALACAĞIZ

Barcelona ile oynanan karşılaşmaların çok önemli olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcu için böyle maçlarda oynamak çok büyük keyiftir. Motivasyonunuz çok daha yüksek olur. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında tarihi bir galibiyet aldığından dolayı çok mutlu. İnşallah puan ya da puanlar alırız." ifadelerini kullandı.

ARDA ABİYLE KARŞILAŞMAK GÜZEL OLACAK

Arda Turan ile sık sık telefonda konuştuklarını, maçları değerlendirdiklerini söyleyen Emre, "Yarın Arda abi ile karşılaşacak olmak güzel. Bu maçın keyfini çıkarmaya çalışacağım." dedi.