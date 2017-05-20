Emre Çolak: G.Saray'daki genç Emre burada olgunlaştı

Emre Çolak, yaptığı açıklamada, kariyerinde ilk sezonunu geçirdiği La Liga, takımı Deportivo La Coruna ve Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DİL KONUSUNDA ZORLANDIM

İlk defa Galatasaray'dan başka takımda oynadığını, uyum ve dil sorunu gibi bazı zorluklar yaşadığını anlatan Emre, "Açıkçası buraya gelirken hiç bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Oynadığım maçların yarısında bile forma giysem, ilk sezon olmasından dolayı benim için kardır diye düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha olumlu gelişti. En çok dil konusunda zorlandım ama şu anda her şeye tamamen alıştım." değerlendirmesini yaptı.

BURADA OLGUNLAŞTIM

Galatasaray'daki ile Deportivo'daki Emre arasında önemli farklar olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Galatasaray'da sürekli genç Emre olarak anılıyordum. Oynamasa da olur gözüyle bakıyorlardı ama artık burada daha olgun, daha tecrübeli, takım için daha önemli pozisyonda olan bir Emre var. Galatasaray'daki genç Emre, Deportivo'da olgun Emre oldu." görüşünü savundu.

G.SARAY BÜYÜK BİR CAMİA

Emre son olarak 2009-2016 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'ın yaşadığı sorunlarla ilgili, "Futbolcular asla kötü oynamak ve kötü yenilgi almak istemez. Galatasaray çok büyük bir camia ve her sene şampiyonluğa oynayan bir takım. İşler kötü gittiği ve şampiyonluk hedefi olmadığı zaman taraftar tepki veriyor. Galatasaray şu anda büyük takımların yaşadığı sorunlardan birini yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.