Emre Çolak penaltı kaçırdı Deportivo kazandı

Deportivo La Coruna, deplasmanda Sporting Gijon'u 1-0 yenerek 8 maç sonra kazandı.

EMRE PENALTI KAÇIRDI

Milli futbolcu Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo, El Molinon Stadı'nda Sporting Gijon'a konuk oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Emre Çolak, 32. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

TEK GOLLE KAZANDILAR

Maçın 45. dakikasında sahneye çıkan Pedro Mosquera, Deportivo'nun ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı. Emre Çolak'ın 57. dakikada yerini Carles Gil'e bıraktığı karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Deportivo rakibini 1-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi.

La Liga'da bir maç eksiğiyle 17. sırada bulunan Deportivo, 8 hafta sonra galip gelerek puanını 23 yaptı ve düşme hattındaki 19 puanlı Granada ile arasındaki farkı açtı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 19. sıradaki Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.