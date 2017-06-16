Emre Çolak: Sabri ağabeyle konuştum çok üzgündü

Deportivo'da top koşturan Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu'nun ayrılığını beIN Sports'a değerlendirdi.

ÇOK ÜZGÜNDÜ

Sabri Sarıoğlu için çok üzgün olduğunu belirten Emre Çolak, "Sabri ağabey ile konuştum, çok üzgün. Galatasaray denince ilk akla gelen futbolculardan. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Sabri ağabeyin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Yeri geldi para almadı. Oynamadığı zamanlar bize destek oldu. Ona başarılar diliyorum. Ben de o kulüpten ayrıldım o yüzden bir şey demek istemiyorum ama bence şu anki bulunduğu durumu hak etmiyor Sabri ağabey" dedi.

Öte yandan Emre Çolak'ın söylediği bir cümle, Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

Emre, Galatasaray için "O kulüp" ifadesini kullanınca sosyal medyada tepki gördü.