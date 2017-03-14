Emre Çolak: Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş

Deportivo'nun Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta büyük beğeni kazanan Emre Çolak, NTVSpor'un sorularını yanıtladı.

Sözlerine 2-1'lik Barcelona galibiyetini değerlendirerek başlayan Emre Çolak, "Bu maça çıkarken her zaman oynadığımız 11'den 3-4 tane değişik isimle çıktık. Bu maça daha çok zevk almak için çıkmıştık. Kendi sahamızdaki maçlarda çok etkili defans yapıyoruz. Bunun da meyvesini aldık. Çok iyi bir galibiyet aldık." dedi.

"ARDA AĞABEYİN BENİM İÇİN YERİ ÇOK AYRI"

"Maçta Arda ile karşı karşıya geldiğinde neler yaşadın?" sorusuna ise Deportivolu oyuncu, "Bu ikimizin de hayaliydi. İlk maçta ona karşı oynamıştım. Bu maçta oynayamadık. Ama maç öncesi konuştuğumda '3 puana biz de talibiz' demiştim. Kendisi gülmüştü ama onlar gibi bizim için bu 3 puan çok önemliydi. Benim için Arda ağabeyin yeri çok ayrı. Ona karşı oynamak çok güzel bir duygu. Galibiyetle maçtan ayrıldığımıçz için ayrıca sevindim." diye yanıtladı.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORUM"

Küme düşme potasının 7 puan üzerine çıktıklarını kaydeden Emre Çolak, Milli Takım'a çağrılma konusunda ise Fatih Terim'den davet beklediğini söyledi.

Emre Çolak, "Herkes gibi ben de tekrar çağrılmayı istiyorum. Kadro belli olmadı ama çağrılmayı umuyorum. Fatih Terim'le henüz konuşma fırsatım olmadı ama Milli Takım'a geçen gittiğimde ne kadar iyi bir karar verdiğimi ve doğru yolda ilerlediğimi söylemişti. Galatasaray'dan beri her zaman arkamda duruyor. O yüzden çok şanslıyım" sözleriyle Terim'e mesaj gönderdi.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ BEŞİKTAŞ

Türkiye'deki maçların hepsini hiç kaçırmadan izlediğini vurgluyan Emre Çolak, şampiyonluk konusundaki favori olarak Beşiktaş'ı gösterdi.

"Gönlümden Galatasaray'ın şampiyon olması geçiyor" diyen Emre şöyle devam etti; "Ama bu sene birazcık sıkıntılar yaşadılar. En iyi oynayan takım Beşiktaş. Şampiyonluk şansı en yüksek takım Beşiktaş. Başakşehir'in de etkili oynuyor. Belki bir sürpriz de onlar da yapabilir ama gönlümden Beşiktaş şampiyon olacak diye geçiyor."

Tudor'un Galatasaray'a gelmesini de değerlendiren Emre; "Bence gelişinin etkisi görülüyor. Daha iyi defans yapıyorlar. Daha fazla koşuyorlar. Topu kaptırdıklarında defansa geçip kapmaya çalışıyorlar. Bence Galatasaray şu anda daha iyi oynuyor." yorumunu yaptı.