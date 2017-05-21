Emre Çolak sezonun en iyi oyuncusu seçildi

Sezon başında Galatasaray'dan Deportivo'ya bedavaya transfer olan milli futbolcu Emre Çolak, bu sezon ortaya koyduğu performanla İspanyol taraftarların gönlünü kazandı.

3 KEZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

La Liga'daki ilk sezonunu 3 gol ve 6 asist istatistiğiyle bitiren Emre Çolak, sezon boyunca üç kez (eylül, ekim ve ocak) ayın futbolcusu seçilmişti.

Emre Çolak'a ödülü, 26. yaşına girdiği günde sponsor yetkilisi tarafından karşılaşma öncesinde takdim edildi.

SEZONU ASİSTLE BİTİRDİ

Öte yandan sezonun son maçında Deportivo La Coruna, Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti.

Deportivo La Coruna'yı galibiyete taşıyan golleri 4 ve 29. dakikalarda Florin Andone ile 39. dakikada Carles Gil kaydetti. Ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Emre Çolak, takımının ikinci golünde asist yaptı.