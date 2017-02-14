Emre Çolak yine Deportivo'nun en iyisi

İlk defa bir La Liga ekibinde forma giyen ve kısa sürede Deportivo'ya uyum sağlayan Emre Çolak, 3. kez takımında ayın futbolcusu seçildi. Emre, Deportivo'nun sponsor bir firması tarafından verilen ayın futbolcusu ödülünü aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Galibiyeti getirmiyorsa tek başına benim oyunumun önemi yok. Çok gurur duyuyorum ama son maçları kazansaydık daha da fazla gurur duyardım." ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAZANAMADIKTAN SONRA SEVİNEMİYORUM"

Emre Çolak, geçen hafta sonu deplasmanda 2-1 yenildikleri Athletic Bilbao maçında attığı güzel golle ilgili olarak da "Bu tip şutları hep deniyorum ama maçı kazanamadıktan sonra bu golü olması gerektiği gibi kutlayamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deplasmanda maç kazanmakta çok ciddi sorunlar yaşadıklarını vurgulayan Emre, "Bu sorunu çözmek istiyoruz. Aramızda da aynı şeyleri konuşuyoruz. Evimizde oynadığımız gibi deplasmanda da oynamalıyız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Gaizka Garitano ile ilgili yöneltilen bir soruya ise Emre, "Bize her zaman daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. İyi oynuyoruz ama özellikle son dakikalarda mücadele eksikliğimiz var. Yorgunluktan mı bilmem ama maçların sonuna iyi durumda gelemiyoruz." cevabını verdi.

La Liga'da 22 hafta sonunda 1 maç eksikle 19 puanla 16. sırada bulunan Deportivo'nun "layık olmadığı bir yerde olduğunu" savunan milli futbolcu, "Oynadığımız futbolla daha yukarıda olmamız gerekirdi. Hak etmediğimiz çok puan kaybı yaşadık." yorumunu yaptı.