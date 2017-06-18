Emre Çolak'a İspanya'da iki talip var

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Galatasaray'da oynadığı son dönemlerde eleştirilerin odağında olan ve takımdan bedelsiz olarak ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Emre Çolak büyük çıkış yakaladı.

İKİ İSPANYOL KULÜBÜ TEKLİF YAPTI

İspanyol basınına göre Deportivo'da gösterdiği performansla takımın en iyisi seçilen Emre Çolak'ı Sevilla ve Valencia transfer etmek istiyor. İki kulübün de 6 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

Haberin detaylarında Deportivo'nun bu teklifleri yetersiz bulduğu ve 8-10 milyon euroluk teklife evet diyeceğinin altı çizildi.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

La Liga’da Deportivo La Coruna formasıyla 33 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Emre Çolak'ın İspanyol ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.