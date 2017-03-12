Emre Çolak'ın asisti Arda Turan'ı üzdü

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde tarih yazan Barcelona, Deportivo karşısında hayal kırıklığı yarattı. Katalan devi, haftaya 20 takımlı ligde 17. sırada başlayan rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

EMRE'DEN GALİBİYETİ GETİREN ASİST

Paris Saint Germain'i 4-0'ın rövanşında 6-1 yenerek eleyen ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Barcelona, Deportivo karşısında hayal kırıklığı yarattı. Emre Çolak ve Arda Turan'ı da karşı karşıya getiren maçta Bordo Maviler 2-1 yenilmekten kurtalamadı.

Deportivo La Coruna 40. dakikada Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya luis Suarez'in golüyle başlayan Barcelona skoru eşitledi. Golün ardından baskılarını artıran Barcelona, buna karşın 74. dakikada Alex Bergantinos'un golüne engel olamadı. 62. dakikada oyuna giren Emre Çolak'ın asistini Bergantinos gole çevirirken maçın da skorunu ilan etti.

Ev sahibi ekibin galibiyet golünün asistini yapan Emre Çolak, bu sezon ligde Deportivo'nun en fazla gole katkı yapan orta saha oyuncusu oldu. Emre 8 gole katkı yaparken, 3 gol attı 5 de asist yaptı.

ARDA 58 DAKİKA SAHADA KALDI

Ligde şampiyonluk yarışına darbe alan Barcelona 60 puanda kaldı. Konuk ekipte Arda Turan 58. dakikada yerini Ivan Rakitic'e bıraktı. Haftaya 20 takımlı ligde 17. sırada giren Deportivo la Coruna ise son 4 haftada 2. galibiyetini elde etti ve puanını 27'ye çıkardı. Deportivo bu sonuçla ligde 15. sıraya yükseldi.