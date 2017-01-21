Emre Çolak'ın asisti Deportivo'ya 1 puan kazandırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında Deportivo, Emre Çolak'ın asistiyle bulduğu golle deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

ASİST EMRE'DEN

İlk yarı Las Palmas'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Emre Çolak'ın 69. dakikada uzun pasında topla buluşan Andone topu ağlara göndererek Deportivo'nun beraberlik golünü attı. Las Palmas'da Aythami 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından hakemin çıkardığı kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda Deportivo'nun ataklarını sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

EMRE İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Bu arada Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının ataklarını organize eden isim olarak öne çıkan Emre Çolak, 90 dakika boyunca oynadı. Bu sonuçla Las Palmas 25 puanla 10. sırada, Deportivo da 19 puanla 15. sırada yer aldı.