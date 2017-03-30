Emre Çolak'ın fiyatı 20 milyon Euro'ya çıktı

Galatasaray'da sezon başında sözleşme uzatılmayan ve serbest transfer olarak İspanya'nın Deportivo takıma giden Emre Çolak performansıyla göz dolduruyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Bu sezon La Liga'da gösterdiği performansla tekrar A Milli Takım'a kadar yükselen ve Moldova maçında 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

İspanyol Deportivo kulübü sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği ve 2019 yılına kadar sözleşme imzaladığı Emre Çolak'ın serbest kalma bedelini 20 milyon euro (78 milyon TL) olarak belirledi.

Bu sezon Deportivo ile 27 maça çıkan Emre Çolak 3 gol 6 asitlik performansı ile dikkat çekiyor.