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Emre Çolak'ın golü Deportivo'yu kurtaramadı

Emre Çolak'ın gol attığı karşılaşmada Deportivo La Coruna, ligde konuk olduğu Eibar'a 3-1 yenildi

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Emre Çolak'ın golü Deportivo'yu kurtaramadı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta karşılaşmasında Eibar, sahasında Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti.

Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Adrian Gonzalez, 15. dakikada Sergi Enrich ve 72. dakikada Florian Lejeune kaydetti. Deportivo La Coruna'nın 19. dakikadaki tek golüne ise kafa vuruşuyla Türk futbolcu Emre Çolak imza attı.

DEPORTIVO'NUN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Emre, 10. haftada 1-1 sona eren Valencia maçının ardından Eibar karşısında da fileleri havalandırarak bu sezon La Liga'daki 2'nci golünü kaydetti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 16 maçta 7 de asist yaptı. Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Eibar, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Deportivo La Coruna ise 19 puanda kaldı.

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