Emre Çolak'ın takımında teknik direktör değişti

Milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, La Liga'nın 9. haftasında sahasında Girona'ya 2-1 yenilince kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

(Emre Çolak)

TAKIMI LİGDE TUTAN HOCAYI GÖNDERDİLER

Deportivo La Coruna'daki görevine 28 Şubat 2017'de başlayan Pepe Mel, geçen sezon takımın küme düşmesini önlemişti. Bu sezon geride kalan 9 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik, 5 de mağlubiyetle 16. sırada yer alan Deportivo La Coruna'da kötü gidişin sorumlusu olarak gösterilen 54 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

(Pepe Mel)

YENİ HOCA 3. LİG'DEN

İspanyol kulüp, Pepe Mel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, altyapı takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Fabril'i çalıştıran Cristobal Parralo'nun getirildiğini duyurdu. Deportivo La Coruna ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Parralo, takımın başında bugünkü antrenmana çıktı.

(Cristobal Parralo)

La Liga'da bu sezon geride kalan 9 haftada Alaves, Las Palmas ve Villarreal'den sonra teknik direktör değişikliğine giden 4. kulüp Deportivo La Coruna oldu.