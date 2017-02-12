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Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Athletic Bilbao'ya uzak mesafeden harika bir gol attı.

Emre Çolak'tan harika gol - İZLE
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Sezon başında Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanya'yı sallamaya devam ediyor.

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao ve Deportivo La Coruna'nı karşı karşıya geldiği maçta Emre Çolak maça ilk 11'de başladı.

UZAK MESAFEDEN AFFETMEDİ

Milli futbolcu karşılaşmanın 42. dakikasında  Athletic Bilbao'ya uzak mesafeden mükemmel bir gol attı. Orta sahadan aldığı topu rakip kaleye doğru sürüp ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla doksana yolladı.

Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

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