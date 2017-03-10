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Emre Çolak'tan sonra Yasin de İspanya yolcusu

Galatasaray'dan ayrılan Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren menajer Ahmet Bulut, Yasin Öztekin için de İspanya'da kulüp arıyor.

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Emre Çolak'tan sonra Yasin de İspanya yolcusu

Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut'un Galatasaray'da düşük rakama oynayan Yasin'e İspanya'da takım aradığı iddia edildi.

ARKADAŞLARINDAN AZ KAZANIYOR

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan garanti 1.1 milyon Euro ve maç başına 10 bin Euro alıyor. İki senedir yönetimden zam bekleyen Yasin'in kur mağduru olduğu ve takım arkadaşlarından çok daha az para kazandığı ortaya çıktı.

Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut'un Galatasaray'da düşük rakama oynayan Yasin'e İspanya'da takım aradığı iddia edildi.

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