Emre Mor adım adım Inter'e

Yaz boyunca Borussia Dortmund'taki geleceği belirsizliğini koruyan ve son günlerde adı İtalyan ekipleriyle anılan Emre Mor'un yeni adresi Seria A oluyor.

Geçtiğimiz cuma günü Milano'da İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen Emre Mor'un menajerleri anlaşma sağlamış ve Borussia Dortmund'un transfere onay vermesi için bekleyişe geçmişti.

SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

Inter'e yakınlığıyla bilinen La Gazzetta dello Sport'un bugünkü haberine göre Emre Mor transferi çarşamba gününe kadar resmiyete kavuşacak. 20 yaşındaki futbolcunun Inter'de iki sezon boyunca kiralık oynamasını kabul eden Dortmund, satın alma opsiyonunu 15 milyon euro olarak belirledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Emre Mor ile beraber Nice'ten Dalbert'i de kısa süre içerisinde kadrosuna katacak. Brezilyalı sol bekin bonservisi için 20 milyon euro ödeyecek Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti iki yeni transferi cumartesi günü Real Betis ile oynanacak hazırlık maçında oynatmayı planlıyor.