Emre Mor hayalindeki takımı açıkladı

Son dönemde özellikle milli maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve üç büyüklerin transferi için yarıştığı Emre Mor, özel açıklamalar yaptı, hayalindeki takımı da açıkladı.

Hürriyet'e özel röportaj veren Emre Mor'un açıklamaları şöyle;

TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Dortmund'da forma giyen ve üç büyüklerin transfer listesinde olan Emre Mor, bu konuda sorulan soruları ısrarla yanıtsız bıraktı.

Üç büyüklere transferin konusunda neler söylemek istersin sorusuna "Yanıt yok" diyen Emre Mor, hayalindeki takımın da Real Madrid olduğunu açıkladı.

"HAYALİMDEKİ TAKIM REAL MADRİD"

Dortmund’dan sonraki hayali sorulan Emre Mor; "Şu an için bilmiyorum. En büyük hayalim Real Madrid forması giymek ama daha çok erken. Dortmund dünyanın en iyi ve pozitif takımlarından biri. Burada çok şey öğreniyorum. Ve buradan ayrılırken yıldız bir oyuncu olarak gitmek istiyorum." dedi.





"BİR GÜN BARCELONA OLABİLİR"

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona’da da oynayabilecek potansiyeli olduğunu belirten Emre; "Kendimi biliyorum ve Barcelona’da oynayabileceğime inanıyorum. Zaman ne getirir bilinmez. Şu an tek amacım iyi bir futbolcu olabilmek." diyerek sözlerini noktaladı.

