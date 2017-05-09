Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Antrenman sırasında Emre Mor'a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalışan fitness koçu Schleifer Schrey'in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti.

GÖREVİNE SON VERİLMESİ BEKLENİYOR

Dortmund'da kaosa neden olan bu olay sonrası Schrey'in görevine son verilmesi bekleniyor.

EMRE MOR'UN MENAJERİ OLAYI DOĞRULADI

Hürriyet'in haberine göre Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan da yaşananları doğrularken yaşananlar da Emre'nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.

Dortmund Başkanı da yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığı yönünde görüş bildirerek yapılanlardan haberdar olduğunu belirtti.