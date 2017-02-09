Emre Mor kadroya bile giremiyor

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldız Emre Mor, dün geceden sonra hayal kırıklığı yarattı.

KADROYA GİREMİYOR

Son 3 lig maçında kadroya dahi alınmayan Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'nda Herhta Berlin'le oynadığı mücadelede de görev yapmadı.

Teknik Direktör Tuchel'in son maçlarda kadroda şans vermediği Emre Mor için Almanya'da ve Türkiye'de farklı yorumlar yapılmaya başladı

Yapılan yorumlarda Emre Mor'un A Milli Takım ve Dortmund forması altında oynadığı son maçlardaki agresif tavırlarlarının bu tercihte etkili olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise taraftarlar eleştiri oklarını teknik direktörü Tuchel'e yönelterek; Emre Mor'a haksızlık yapıldığı görüşünde birleştiler.

4 MAÇTIR TRİBÜNDE

Son olarak 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer alan Emre Mor, bu mücadelede süre alamadı. Emre, daha sonra sırasıyla Werder Bremen, Mainz, RB Leipzig ve Herhtha Berlin maçlarında tribünde oturdu.