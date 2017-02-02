Emre Mor kayıplara karıştı

A Milli Takım'da gösterdiği performansla tüm futbolseverleri heyecanlandıran Emre Mor, sezon başında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

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Genç yaşta kendisini geliştirebileceği en iyi kulüplerden birine giden yetenekli futbolcu, zaman zaman iyi işler yapsa da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Emre Mor'un şık hareketleri - İZLE

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon çıktığı toplam 13 maçta sadece 1 gol atıp 1 de asist yapabilen Emre, 2017 yılında ise henüz hiç forma şansı bulamadı.

Bundesliga'da 7 karşılaşmada oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 6-0 biten Darmstadt 98 mücadelesinde rakip fileleri havalandırmıştı.

Emre Mor'un ilk golü - İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, Real Madrid maçında etkili bir performans gösterirken, diğer karşılaşmalarda vasatı aşamadı.