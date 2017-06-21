Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye 'gelirim' sözü

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Borussia Dortmund’da forma giyen milli yıldız Emre Mor’u almak için çabalarını sürdürüyor..

KARAR YENİ HOCANIN

Ajax ile kazandığı başarı sonrası Borussia Dortmund’un başına geçen Peter Bosz yeşil ışık yakarsa Emre’ye kiralama yolu açılacak.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, ilk tercihi İspanya olan ancak menajerinin F.Bahçe’ye gelebileceğini söylediği Emre’yi ikna etmek için tüm yolları denemeye kararlı.

Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Emre’yi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Dortmund’un izin vermesi halinde 19 yaşındaki yıldıza forma giydirecek.

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SÖZ VERDİ

Yaklaşık 3 ay önce başkan Aziz Yıldırım, Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti. Muzzi Özcan, bu görüşmede, Emre’nin Dortmund’dan ayrılması halinde Fenerbahçe’yi tercih edeceğine dair söz vermişti.

Sarı lacivertliler şimdi bu sözün gerçekleşmesi için Dortmund’un yeni teknik direktörü Peter Bosz’tan gelecek haberi bekliyor.