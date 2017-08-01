Emre Mor'u F.Bahçe'ye Vitor Pereira aldırmadı

2015- 2017 sezonunda Fenerbahçe'nin başına gelen Vitor Pereira, şimdilerde Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Emre Mor'u istemediği ortaya çıktı.

TRANSFERİ VETO ETTİ

Emre Mor, 2015'te henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş. Oyuncunun temsilcisi Muzzi Özcan'ın, Danimarka'da oynarken milli futbolcuyu sarı-lacivertlilere teklif ettiği ancak dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın vetosuyla karşılaştığı iddia edildi.

F.Bahçe, şu anki değeri 20 milyon euro'yu bulan Emre Mor'u kiralayabilmek için Dortmund'un kararını bekliyor.

LİVERPOOL DA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin transferi için fırsat kolladığı Emre Mor'a şimdi de Liverpool talip oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Emre'yi takımına kazandırmakta kararlı. Ada ekibinin hedefi, Emre'yi kiralık kadroya katabilmek.