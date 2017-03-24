Emre Mor'un menajerinden Beşiktaş açıklaması

Borussia Dortmund'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile anılan milli yıldız Emre Mor'un menajeri çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu:

GURUR VERİCİ AMA ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ

''Beşiktaş’la anılmak bize gurur veriyor ancak bugüne kadar kulüple hiçbir iletişimimiz olmadı. Emre, Dortmund’a transfer olmadan önce görüşmüştük ancak o günden beri Beşiktaş’la en ufak bir temasımız olmadı. Bugün yapılan haberler kesinlikle doğru değil. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük camialarından biri. Ancak Emre için şimdilik Türkiye doğru tercih değil. Kendini Dortmund’da geliştirmek istiyor. Şu anda da tamamen Milli Takım’a konsantre. Hem Dortmund hem de milli formayla başarılı olmaktan başka bir düşüncesi yok.''