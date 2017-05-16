Emre Mor'un yeni hocası Favre oluyor

Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu.

YENİ HOCA FAVRE

Bild'in haberine göre geçen sezonun başında takımın başına getirilen Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı ve takımın başına Favre getirildi.

SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK OLACAK

Bu sezon Nice'ı çalıştıran Lucien Favre ile Dortmund 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Favre, Nice'a tazminatını ödediği anda imzalar resmen atılacak. Thomas Tuchel'in bazı oyuncular ile problem yaşaması ve transfer konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle yollar ayrıldı.

Daha önce 5 sene Gladbach'ı çalıştıran Favre, bu sezon başında geldiği Nice'i Ligue 1 üçüncüsü yapmıştı.

EMRE MOR'UN DEĞERİNİ BİLEMEDİ

Göreve geldiği günden bu yana Emre Mor'u çok az şans tanıyan Tuchel, genç futbolcunun yanı sıra takımdaki birçok isimle de sorun yaşayarak bir nevi kendi ipini çekmiş oldu.