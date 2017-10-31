Emre, Muslera ve Valbuena PFDK'ya sevk edilmedi

TFF'nin internet sitesinde PFDK sevkleri açıklandı. Caner Erkin'in cezasından sonra Emre Belözoğlu, Muslera ve Valbuena da küfretmesi sonrası sevk edilmesi beklenirken bu isimler PFDK'ya sevk edilmedi.

Açıklanana kararlarda Galatasaray ve Fenerbahçe, başka olaylardan sevk edilirken, Başakşehir'in sevkiyle ilgili bir bilgi yer almadı.

İŞTE KARARLAR

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.