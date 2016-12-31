En çok izlenen video Emre Mor'un slalomları - İZLE

Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında keşfedilen ve A Milli Takım'a kazandırılan Emre Mor yetenekleriyle 2016 yılına damga vurdu.

TERİM MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRDI

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında futbol hayatına devam eden Emre Mor, sergilediği performansla Avrupa'da ve Türkiye'de birçok takımın takibine girdi.

Annesi Makedonyalı olan genç yıldızın yeteneklerini fark eden ve izleten Terim, elini hızlı tutarak A Milli Takıma bir yıldızı kazandırmış oldu.

EN ÇOK İZLENEN SPOR VİDEOSU

Emre Mor, Türkiye-Karadağ maçında yaptığı şık hareketlerin videosu da en çok izlenen spor videosu oldu.

Emre Mor'un Karadağ maçındaki şık hareketleri - İZLE

EURO 2016'IN EN GÜZELİ EMRE MOR

Son anda gittiğimiz EURO 2016'da prim skandalarıyla uğraşan Türkiye, grupta sadece Çek Cumhuriyeti'ni yendi ve elendi.

Bizim için kötü hatıralarla dolu olan turnuvanın en sevindirici tarafı ise Emre Mor'un sergilediği performans oldu.

B.DORTMUND'A TRANSFER OLDU

Mor, A Milli Takım'ın EURO 2016 öncesi Fransa'daki kampından da izin alarak menajeriyle birlikte Almanya'ya gitti ve Borussia Dortmund'a imza attı.