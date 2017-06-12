En değerli futbolcu Neymar

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2017 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

MESSİ 4., RONALDO 11. OLDU

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ara transfer döneminde 246,8 milyon euro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 210,7 milyon euroya geriledi.

Brezilyalı futbolcu, bu düşüşe rağmen futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti. Ara transfer döneminde 170,5 milyon euroyla takım arkadaşının arkasında yer alan Lionel Messi, 151,7 milyon euroluk değeriyle 4'üncü sıraya düştü.

2 ve 3'üncü sıraya, Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli ve Harry Kane yerleşti. CIES, 21 yaşındaki Alli'nin değerini 155,1 milyon, 23 yaşındaki Kane'in değerini ise 153,6 milyon euro olarak belirledi.

Bu sezon Real Madrid'de hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, 112,4 milyon euroluk piyasa değeriyle 7'ncilikten 11'inciliğe geriledi. Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız adayı Kylian Mbappe'ye ise 92,6 milyon euro değer biçildi.

Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 51,1 milyon euroluk tahmini bonservis bedeliyle 75. sırada kendisine yer buldu.

İlk 15'te yer alan futbolcular şöyle:

1. Neymar (Barcelona): 210,7 milyon euro

2. Dele Alli (Tottenham): 155,1

3. Harry Kane (Tottenham): 153,6

4. Lionel Messi (Barcelona): 151,7

5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,3

6. Luis Suarez (Barcelona): 140,8

7. Paul Pogba (Manchester United): 134,3

8. Gonzalo Higuain (Juventus): 120,2

9. Eden Hazard (Chelsea): 117,2

10. Paulo Dybala (Juventus): 115,3

11. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 112,4

12. Kevin De Bruyne (Manchester City): 110,5

13. Romelu Lukaku (Everton): 105,4

14. Robert Lewandowski (Bayern Münih): 100,6

15. Raheem Sterling (Manchester City): 98,8