En iyisi Babel en kötüsü Karavaev

Kış transfer döneminde dört büyükler ve şampiyonluk yarışının sürpriz takımı Medipol Başakşehir, kadrolarına toplam 11 oyuncu dahil etti. İşte bu futbolcular arasında en büyük katkıyı Ryan Babel verdi.

EN İYİSİ BABEL

Beşiktaş'ın La Liga ekibi Deportivo'dan bedelsiz olarak aldığı 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı formayla 14 maça çıktı. 10 kez Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Babel, rakip ağları üç kez sarsarken, iki de asist yaptı. Avrupa Ligi'nde de 10 kişi kalınan Olympiakos maçında iki golle turu getiren oyuncu oldu.

OLCAY BÜYÜK KATKI YAPTI

Ryan Babel'in hemen ardından Siyah-Beyazlılar'ın 200 bin euroya Trabzonspor'a gönderdiği Olcay Şahan geliyor.

29 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 1 gol attı, 5 de asist yaptı. G.Saray'ın 3.5 milyon euroya transfer ettiği Garry Rodrigues ise 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

KARAVAEV BEKLENENİ VEREMEDİ

Başakşehir'in imza attırdığı sansasyonel isim Emmanuel Adebayor ise sakatlığı nedeniyle fazla oynamamasına rağmen iki gollük bir katkı sağladı.

F.Bahçe'nin Zorya'dan kiraladığı Oleksandr Karavaev ise tam bir fiyasko oldu. 24 yaşındaki oyuncu, ne gol attı ne de asist yaptı. Ukraynalı oyuncu, en kötü kış transferi çıktı.