Enes Ünal Avrupa'nın en iyisi

Bütün Avrupa Ligleri'nde 20'nci yaşgününü henüz kutlamamış futbolcular arasında en golcü isim Enes Ünal.

SEZONA HAT-TRİCK İLE BAŞLADI

Ligin ikinci haftasında Groningen deplasmanında hat-trick yaparak sezona etkileyici bir giriş yapan Enes, ligin ikinci yarısında 6 haftayı boş geçti. Suskunluğunu Ado Den Haag karşısında bozan milli futbolcu son 6 lig maçında fileleri beşinci kez havalandırıp toplam gol sayısını 15'e yükseltti.

20 YAŞ ALTINDA ZİRVEDE

Enes Ünal, böylece Avrupa'da 20 yaş altı futbolcular arasında en çok skor üreten futbolcu ünvanını eline geçirdi. Listenin ikinci sırasında Ajax'lı Kasper Dolberg var. Danimarkalı futbolcu 13 gol attı. Malta'nın Hamrun Spartans takımında forma giyen Jake Grech'in 12 golü bulunuyor.

Anderlecht'in orta saha oyuncusu Youri Tielemans da rakip ağları 12 kez sarstı. Üçüncülüğü paylaşan bir diğer futbolcu yine Belçika Ligi'nde oyanayan Henry Onyekuru. Eupen'in Nijeryalı forveti de 12 gol attı.